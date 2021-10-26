Німецький виробник спорткарів збудував два десятки таких дорожніх машин, щоб отримати омологацію для трекового боліда GT1. Кожен з цих автомобілів тепер є справжнім скарбом для колекціонерів.

Наразі незайманий екземпляр екзотичного суперкара з надзвичайно малим пробігом пропонується на продаж у Японії. Запитувана ціна вражає: 10 550 000 євро, без податків.

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Виставлений на продаж екземпляр Porsche GT1 Strassenversion 1998 року випуску пофарбований у білий колір, а всередині має чорний інтер’єр. Він має фари та задні ліхтарі в стилі 996, а також має надширокий кузов з екстремальними аеродинамічними елементами та величезними впускними отворами. Хоча він не такий рідкісний, як ще GT1-98 Straßenversion, цей автомобіль є напрочуд бажаним для колекціонерів Porsche.

У рух автомобіль приводить 3,2-літровий шестициліндровий двигун з водяним охолодженням та подвійним турбонаддувом, який продукує близько 700 к.с. потужності, яку транслює на задні колеса через механічну коробку передач. Модифікована на заводі Porsche модель розганяється від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди та має максимальну швидкість у 310 км/год. На одометрі суперкара лише 787 км.

Автомобіль виставлений на продаж James Edition на аукціоні BTC Auction Cars. До слова, навіть якщо він буде проданий за 10,55 мільйона євро, він буде не найдорожчим Porsche в історії, оскільки цей титул тримає трековий болід 917K 1971 року випуску, який був проданий за понад 14 мільйонів доларів (12 045 600 євро) приватному колекціонеру. А найвища ціна за 911 GT1 Strassenversion була зафіксована у 2017 році, коли один із цих рідкісних автомобілів з пробігом 7900 км пішов з молотка аукціону Gooding & Company за 5,665 мільйона доларів.

Фото: Porsche GT1 Strassenversion 1998 року випуску, виставлений на продаж / Carscoops