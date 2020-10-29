Премиальный бренд Genesis раскрыл внешность и интерьер своего второго кроссовера, а также информацию о силовых агрегатах.

Полноценный дебют Genesis GV70 состоится до конца этого года, на рынке новинка ожидается в следующем, как модель 2022 года.

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Genesis GV70 делит шасси с младшим седаном бизнес-класса G70, который дебютировал недавно. Сейчас кроссовер проходит последние дорожные испытания, причем в тестах принимают участие около сотни предсерийных прототипов. Соперник BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5 будет предлагаться с тремя силовыми установками.

Базовым для модели будет 2,5-литровый бензиновый мотор семейства Theta III, от старшего кроссовера GV80 (304 л.с.). Более дорогая версия получила 3,5-литровый агрегат с отдачей около 380 л.с., а альтернативой бензиновым моторам будет 2,2-литровый дизель с отдачей в 210 л.с. Все моторы сочетаются с 8-скоростным “автоматом” с приводом на заднюю ось, однако в качестве опции предложат и полный привод.

Новый кроссовер выполнен в фирменном стиле марки, основными чертами которого являются лаконичная двухэтажная оптика из горизонтальных линий и пятиконечная радиаторная решетка в форме щита. Также на рынке появится версия GV70 Sport, которую отличает более спортивный вид. Такому кроссоверу положен задний спойлер, круглые патрубки выпускной системы, бамперы с лучшей аэродинамикой и 21-дюймовые колесные диски.

Интерьер GV70 отличается от остальных моделей Genesis. Центральное место на передней панели занимает эллипсоидная врезка, в которую вписан блок органов управления с экраном. Выше расположен сенсорный экран мультимедийной системы, еще один дисплей расположен за рулем – цифровая панель приборов.

Фото: Genesis GV70 2022 / Genesis