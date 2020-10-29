Преміальний бренд Genesis розкрив зовнішність та інтер'єр свого другого кросовера, а також інформацію про силові агрегати.

Повноцінний дебют Genesis GV70 відбудеться до кінця цього року, на ринку новинка очікується у наступному, як модель 2022 року.

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Genesis GV70 ділить шасі з молодшим седаном бізнес-класу G70, який дебютував нещодавно. Поки що кросовер проходить останні дорожні випробування, причому у тестах беруть участь близько сотні передсерійних прототипів. Суперник BMW X3, Mercedes-Benz GLC та Audi Q5 пропонуватиметься з трьома силовими установками.

Базовим для моделі буде 2,5-літровий бензиновий мотор сімейства Theta III, від старшого кросовера GV80 (304 к.с.). Дорожча версія отримала 3,5-літровий агрегат з віддачею близько 380 к.с., а альтернативою бензиновим моторам буде 2,2-літровий дизел з віддачею у 210 к.с. Усі мотори поєднуються з 8-швидкісним “автоматом” з приводом на задню вісь, однак у якості опції запропонують і повний привід.

Новий кросовер виконаний у фірмовому стилі марки, основними рисами якого є лаконічна двоповерхова оптика з горизонтальних ліній та п'ятикутна радіаторна решітка у формі щита. Також на ринку з'явиться версія GV70 Sport, яку відрізняє більш спортивний вигляд. Такому кросоверу покладено задній спойлер, круглі патрубки випускної системи, бампери з кращою аеродинамікою та 21-дюймові колісні диски.

Інтер'єр GV70 відрізняється від решти моделей Genesis. Центральне місце на передній панелі займає еліпсоїдна врізка, в яку вписано блок органів управління з екраном. Вище розташований сенсорний екран мультимедійної системи, ще один дисплей розміщений за кермом – цифрова панель приладів.

Фото: Genesis GV70 2022 / Genesis