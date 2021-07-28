За эту сумму можно приобрести целый новый автомобиль, например, Tesla Model 3.

Владелец немецкого электрокара из Калифорнии рассказал свою печальную историю в Twitter, заявив, что e-tron ждал ремонта в течение шести недель, а когда ему выставили счет он был просто шокирован суммой. 38 тысяч долларов за поврежденный бампер!

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Стивен Бернс рассказал Autoevolution, что сначала он пытался обжаловать счет с сервисом Audi частным образом, а когда это не сработало – решил обнародовать свою историю.

"Я знал, что в конце концов мы отремонтируем машину и наша страховая компания заплатит за большую часть ремонта (у нас есть франшиза в размере 500 долларов). Но все равно был шокирован указанной суммой за ремонт этого автомобиля".

Ремонт незначительной аварии на Audi приближается к стоимости новой модели Tesla 3. Повреждения произошли при типичных условиях – машина сзади не успела полностью затормозить и столкнулась с задним бампером e-tron на скорости не более 15 километров в час. Автомобиль ценой более 70 тысяч долларов просто не мог сильно пострадать от такого удара.

Фото: Audi e-tron с повреждениями и счета за ремонт / Autoevolution, Audi

Бернс владеет автомобилем Tesla и уговаривал жену приобрести электрокар этой марки тоже, но она остановила выбор на Audi.

Согласно счету, выставленному сервисным центром Audi, электрокар нуждается в замене заднего бампера в сборе, задней панели кузова, правой четверть-панели, подкрылки" и "ремонте подкрылки". Ни один из этих ремонтов не является неожиданным, если взглянуть на фотографии разбитой машины. Некоторые молдинги также подлежат замене.

That’s right. $38,000 to repair a fender bender on my wife’s #Audi e-tron after a slow moving fender bender. It’s still in the shop 6 weeks later with no idea when parts will arrive.@AudiOfficial @Audi @thirdrowtesla @Tesla pic.twitter.com/qXACkZEAwb — Steven Burns, FAIA (@stevenburns) July 22, 2021

Позже Бернс получил счет с уменьшенной суммой. В чеке указана общая сумма 31 252,14 долларов США, благодаря специальным скидкам. Большая часть этой суммы (17 276 долларов) включает расходы на оплату труда, а остальная (10 740,87 долларов) будет потрачена на детали.