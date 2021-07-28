За цю суму можна придбати цілий новий автомобіль, наприклад, Tesla Model 3.

Власник німецького електрокара з Каліфорнії розповів свою сумну історію у Twitter, заявивши, що e-tron чекав на ремонт протягом шести тижнів, а коли йому виставили рахунок він був просто шокований сумою. 38 тисяч доларів за пошкоджений бампер!

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Стівен Бернс розповів виданню Autoevolution, що спочатку він намагався оскаржити рахунок з сервісом Audi приватно, а коли це не спрацювало – вирішив оприлюднити свою історію.

“Я знав, що врешті-решт ми відремонтуємо машину і що наша страхова компанія заплатить за більшу частину ремонту (ми маємо франшизу в розмірі 500 доларів). Але все одно був шокований вказаною сумою за ремонт цього автомобіля”

Ремонт незначної аварії на Audi наближається до вартості нової моделі Tesla 3. Пошкодження відбулись за типових умов – машина позаду не встигла повністю загальмувати та зіткнулась із заднім бампером e-tron на швидкості не більше 15 кілометрів на годину. Автомобіль ціною понад 70 тисяч доларів просто не міг сильно постраждати від такого удару.

Фото: Audi e-tron з пошкодженнями та рахунки за ремонт / Autoevolution, Audi

Бернс володіє автомобілем Tesla і вмовляв дружину придбати електрокар цієї марки й собі, але вона зупинила вибір на Audi.

Згідно з рахунком, виставленим сервісним центром Audi, електрокар потребує заміни заднього бампера в зборі, задньої панелі кузова, правої чверть-панелі, підкрилка” та “ремонту підкрилка”. Жоден з цих ремонтів не є несподіваним, якщо поглянути на фотографії розбитої машини. Деякі молдинги також підлягають заміні.

That’s right. $38,000 to repair a fender bender on my wife’s #Audi e-tron after a slow moving fender bender. It’s still in the shop 6 weeks later with no idea when parts will arrive.@AudiOfficial @Audi @thirdrowtesla @Tesla pic.twitter.com/qXACkZEAwb — Steven Burns, FAIA (@stevenburns) July 22, 2021

Пізніше Бернс отримав рахунок зі зменшеною сумою. У чеку вказано загальну суму у 31 252,14 доларів США, завдяки спеціальним знижкам. Більша частина цієї суми (17 276 доларів) включає витрати на оплату праці, а решта (10 740,87 доларів) буде витрачена на деталі.