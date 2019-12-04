В это очень трудно поверить, но так бывает. Никакого подвоха здесь нет.

Адриана Эдвардс из города Галвестон в Техасе ежедневно ходила пешком на работу и обратно, преодолевая 22 километра. Зарплата официантки не позволяла девушке иметь такую роскошь, как автомобиль, хотя деньги на него она и собирала. И рождественские чудеса порой случаются раньше Рождества.

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Однажды Адриана обслуживала супружескую пару – постоянных посетителей ресторана Denny's, где она работает. Девушка и клиенты разговорились и она поделилась с ними своей бедой. Супруги выслушали девушку, после чего клиенты рассчитались и ушли. Однако через несколько часов они вернулись в ресторан и оставили девушке "на чай" ключи от Nissan Sentra 2011 года, купленного специально для нее.

Добрые люди попросили Адриану оставаться такой же доброжелательной, как сейчас, и помогать людям. И девушка с радостью приняла это условие. Господа не захотели назваться. Мисс Эдвардс заявила каналу WSLS 10, что теперь, когда ей больше не нужно покупать машину, она сможет потратить собранные на авто деньги на обучение в колледже.

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