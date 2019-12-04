У це надзвичайно важко повірити, але так буває. Жодної каверзи тут немає.

Адріана Едвардс з міста Галвестон у Техасі щодня ходила пішки на роботу та назад пішки, долаючи 22 кілометри. Зарплатня офіціантки не дозволяла дівчині мати таку розкіш, як автомобіль, хоч гроші на нього вона й збирала. Та різдвяні дива часом трапляються раніше Різдва.

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Одного дня Адріана обслуговувала подружню пару – постійних відвідувачів ресторану Denny’s, де вона працює. Дівчина та клієнти розговорились і вона поділилась з ними своєю бідою. Подружжя вислухало дівчину, після чого клієнти розрахувались та пішли. Однак через кілька годин вони повернулись у ресторан та залишили дівчині “на чай” ключі від Nissan Sentra 2011 року, купленої спеціально для неї.



Добрі люди попросили Адріану залишатись такою ж доброзичливою, як зараз та допомагати людям. І дівчина з радістю прийняла цю умову. Добродії не захотіли назватись. Міс Едвардс заявила каналу WSLS 10, що тепер, коли їй більше не потрібно купувати машину, вона зможе витратити зібрані на авто гроші на навчання у коледжі.

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