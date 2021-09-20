Осенний фестиваль ретротехники OldCarLand-2021, хотя и проходил тринадцатый раз, вновь смог удивить. Оказывается, в Украине еще немало раритетов, которые были скрыты от посторонних глаз.

Традиционно осенний OldCarLand получается не таким шумным, как майский, но на этот раз фестиваль в сентябре оказался на редкость представительным. По крайней мере, если не по количеству экспонатов, то по их качеству. Такого количества новых ретромашин в Жулянах давно уже одновременно не презентовали.

Mercedes-Benz 300 W186 (1954 г.) по прозвищу Adenauer привезли из Днепра. Было сделано всего около 400 экземпляров в кузове кабриолет

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О том, что в Украине есть немало частных коллекций, в которых содержатся настоящие жемчужины автомобильной истории, известно давно. Но владельцы этих раритетов по разным причинам держат их под замком. Поэтому одна из сложнейших задач для организаторов любого ретрошоу – пригласить к участию в нем новые, ранее неизвестные ретромашины.

Opel Super6 был в целом доступной машиной, но имел версию с кузовом кабриолет. Машина прописана в Киеве со времен Второй Мировой

В этом году клубу технического ретро OldCarService, который организует фестиваль OldCarLand, удалось привлечь, вероятно, рекордное количество премьер. Двойной успех в том, что большинство этих новинок относятся к довоенному периоду. С другой стороны, очень интересно, что несколько впервые показанных экспонатов на самом деле находятся в Украине уже семьдесят – восемьдесят лет.

На таком Mercedes W143 (1938 г.) в культовом сериале ездил разведчик Штирлиц. И других рекомендаций рядовому зрителю не нужно

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Вероятно, здесь стоит напомнить, что в Украине в советское время действовало несколько мощных объединений поклонников ретротехники – клубы в Киеве, Кировограде, Одессе. Бурные политические и экономические события конца 1990-х, конечно, больно ударили по коллекциям и по их владельцам. Но как ни странно, часть автомобилей удалось сохранить в Украине до наших дней, и сегодня они являются частью культурного наследия страны – хотя, к сожалению, не все находятся в музейном состоянии. Так вот, несколько автомобилей из собраний ретрофанов еще советского периода на осеннем "Олдкарленде" наконец снова показали общественности.

Hanomag Sturm (один из двух в Украине) приехал из Одессы своим ходом – так принято у ветеранов ретродвижения советской закалки. А Willys, базирующийся в Киеве, регулярно месит грязь в offroad-покатушках

Кроме того, завсегдатаи ретротусовок могут подтвердить наши впечатления от встреч представителей двух поколений коллекционеров авторетро, произошедшие на OldCarLand. Обмен опытом и мнениями между реставраторами 1970-80-х и 2000-20-х был очень интересным, полезным, да и наконец, просто душевным.

У женской части посетителей OldCarLand – свои предпочтения по ретротехнике. Эти барышни выбрали тюнингованную "Волгу"

Осенний "Олдкарленд" завершился, но ретросезон пока продолжается. Между тем, в боксах реставраторов уже понемногу идет, так сказать, подготовка к новому сезону – работы над новыми проектами по восстановлению раритетов.

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