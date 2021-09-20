Осінній фестиваль ретротехніки OldCarLand-2021, хоч і проходив дванадцятий раз, знову зміг здивувати. Виявляється, в Україні ще чимало раритетів, які були сховані від сторонніх очей.

Традиційно осінній OldCarLand виходить не таким галасливим, як травневий, але цього разу фестиваль у вересні виявився на рідкість представницьким. Принаймні, якщо не за кількістю експонатів, то за їхньою якістю. Такої кількості нових ретромашин в Жулянах давно вже одночасно не презентували.

Mercedes-Benz 300 W186 (1954 р) на прізвісько "Adenauer" привезли з Дніпра. Було зроблено лише близько 400 екземплярів в кузові кабріолет

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колеціонери раритетів – хто вони

Про те, що в Україні є чимало приватних колекцій, в яких містяться справжні перлини автомобільної історії, відомо давно. Але власники цих раритетів з різних причин тримають їх під замком. Тож одне з найскладніших завдань для організаторів будь-якого ретрошоу – запросити до участі в ньому нові, раніше невідомі ретромашини.

Opel Super6 був в цілому доступою машиною, але мав версію з кузовом кабріолет. Машина прописана у Києві з часів Другої Світової

Цього року клубу технічного ретро OldCarService, який організовує фестиваль OldCarLand, вдалося залучити, певно, рекордну кількість прем’єр. Подвійний успіх у тому, що більшість цих новинок відносяться до довоєнного періоду.

З іншого боку, дуже цікаво, що кілька вперше показаних експонатів насправді перебувають в Україні вже сімдесят – вісімдесят років.

На такому Mercedes W143 (1938 р) у культовому серіалі їздив розвідник Штирліц. Й інших рекомендацій пересічному глядачеві не потріібно

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 авто, які варто побачити на OldCarLand-2021

Певно, тут варто нагадати, що в Україні за радянських часів діяло кілька потужних об’єднань шанувальників ретротехніки – в Києві, Кіровограді, Одесі. Буремні політичні та економічні події кінця 1990-х, звісно, боляче вдарили по колекціях та по їхніх власниках. Але як не дивно, частину автомобілів вдалося зберегти в Україні до наших днів, і сьогодні вони є частиною культурної спадщини країни – хоча, на жаль, не все перебувають у музейному стані. Так ось, кілька автомобілів із зібрань ретрофанів ще радянського періоду на осінньому “Олдкарленді” нарешті знову показали громадськості.

Hanomag Sturm (один з двох у Україні) приїхав з Одеси своїм ходом – так заведено у ветеранів ретроруху радянського гарту. А Willys, що базується у Києві, регулярно місить багнюку в offroad-покатушках

Крім того, завсідники ретротусовок можуть підтвердити наші враження від зустрічів представників двох поколінь колекціонерів авторетро, що відбулися на OldCarLand. Обмін досвідом і думками між реставраторами 1970-80-х і 2000-20-х був дуже цікавим корисним, та і нарешті, просто душевним.

У жіночої частини відвідувачів OldCarLand – cвої вподобання щодо ретротехніки. Ці дівчата обрали тюнінговану “Волгу”

Осінній “Олдкарленд” завершився, але ретросезон поки що триває. Між тим, в боксах реставраторів вже потроху триває, так би мовити, підготовка до нового сезону – роботи над новими проектами з відновлення раритетів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що сьогодні модно колекціонувати: неймовірно рідкісні ретроавтомобілі