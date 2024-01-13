Ford взялся изготавливать автомобильные запчасти из оливковых деревьев, совместив сырье от измельченных веток с переработанным пластиком.

Пилотный проект изготовления запчастей из такого материала показал перспективные результаты. Себестоимость таких деталей и аксессуаров ниже классических технологий. При этом качество, ресурс новых запчастей не хуже имеющихся.

Обрезка оливковых деревьев во время сбора урожая создает 7 миллионов тонн отходов ежегодно. Это побудило инженеров Ford в Кельне, Германия, запустить исследовательский проект под названием COMPOlive. В ходе исследований выяснялись возможности использования веток оливковых деревьев для для производства автозапчастей.

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Для экспериментов брались отходы оливковых деревьев из Андалусии, Испания. Полученное после их измельчения сырье соединили с переработанным пластиком в пропорции 40% волокон оливкового дерева и 60% переработанного полипропиленового пластика. Эту субстанцию нагревали и формировали из нее под давлением нужную деталь.

В ходе тестирования прототипов биокомпозитных деталей инженеры сделали вывод, что они легкие, долговечные и прочные. Это означает, что Ford потенциально может уменьшить не только количество пластика, который используется в производстве автомобилей, но и уменьшить выбросы углерода от изготовления автозапчастей.

Кроме этого, появился потенциал больше использовать в автомобилях переработанных и восстанавливаемых деталей.