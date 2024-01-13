Ford взявся виготовляти автомобільні запчастини з оливкових дерев, поєднавши сировину від подрібнених гілок з переробленим пластиком.

Пілотний проєкт виготовлення запчастин з такого матеріалу показав перспективні результати. Собівартість таких деталей та аксесуарів нижча від класичних технологій. При цьому якість, ресурс нових запчастин не гірше від наявних.

Обрізка оливкових дерев під час збору врожаю створює 7 мільйонів тонн відходів щорічно. Це спонукало інженерів Ford у Кельні, Німеччина, запустити дослідницький проєкт під назвою COMPOlive. В ході досліджень з’ясовувалися можливості використання гілок оливкових дерев для для виробництва автозапчастин.

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Для експериментів бралися відходи оливкових дерев з Андалусії, Іспанія. Отриману після їх подрібнення сировину поєднали з переробленим пластиком у пропорції 40% волокон оливкового дерева та 60% переробленого поліпропіленового пластику. Цю субстанцію нагрівали та формували з неї під тиском потрібну деталь.

В ході тестування прототипів біокомпозитних деталей інженери зробили висновок, що вони легкі, довговічні та міцні. Це означає, що Ford потенційно може зменшити не тільки кількість пластику, який використовується у виробництві автомобілів, але й зменшити викиди вуглецю від виготовлення автозапчастин.

Окрім цього, з’явився потенціал більше використовувати в автомобілях перероблених і відновлюваних деталей.