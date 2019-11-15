Иногда "блага цивилизации" вредят здоровью и даже жизни тех, кто находится в автомобиле.

Следующий список не является рекомендацией к отказу от опций, которые добавляют автомобилисту и пассажирам комфорта – лишь напоминание о том, как следует их использовать без ущерба для себя.

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Кондиционер и климатическая система

"Фреоновый насморк" посреди лета уже стал для нас привычной вещью – его причиной является кондиционер. Не имеет значения, автомобильный, домашний или офисный охладитель воздуха используется, важнее разница температур между воздухом в помещении и снаружи.

Оптимальной температурой воздуха для человека считается 20-22°С. Однако, если на улице +35, садясь в автомобиль, не стоит резко снижать температуру в салоне, поскольку именно значительный перепад приводит к дестабилизации организма. Также не стоит направлять дефлекторы обдува с холодным воздухом себе в лицо и на ноги – лучше равномерно распределить потоки по всему салону. Менее опасными с этой точки зрения системы автоматического климат-контроля, которые учитывают внешнюю температуру и мягко регулируют атмосферу в салоне.

Кроме того, система кондиционирования требует периодической чистки, поскольку ее структура является идеальным местом для скопления бактерий и грибков.

Подогрев сидений

Противоположная переохлаждению проблема – перегрев. Ученые и врачи пришли к выводу, что обогрев сидений влияет на репродуктивную функцию мужчин. При длительном перегреве, даже на 3-4 градуса выше привычных 34-35°С, сперматозоиды теряют подвижность. Регулярное повторение этого процесса может привести даже к бесплодию. Врачи советуют не злоупотреблять обогревом и выключать его сразу, как только почувствуете тепло. Женской репродуктивной системе подогрев сидений не вредит.

Опять же, из теплого кресла и разогретого салона машины выйти на мороз – резкий перепад температур, простуда.

Стеклоподъемники и автоматическая доводка

Хотя большинство современных механизмов открывания/закрывания окон в машинах оснащены системой, предотвращающей продолжение движения стекла, в случае обнаружения препятствия, риск защемить пальцы все же существует. И не только пальцы. По сообщению TheCarConnection, только в США с 1985 по 2002 годы электростеклоподъемники убили 50 детей. А в недавнем трагическом случае в Беларуси случилось так, что двухлетний ребенок убил собственную мать, случайно нажав кнопку стеклоподъемника, когда та пыталась достать дочь через окно.

Система автопарковки

Здесь риски неочевидные и неповсеместны. Если предыдущие опции несут в себе скрытые риски для физического здоровья человека, то парковочные ассистенты могут вредить психическому. Это случается в тех случаях, когда машина автоматически или полуавтоматически паркуется где-то на обочине проезжей части в то время, когда вокруг очень живой трафик. Посторонние объекты и движение вокруг мешают электронике выполнять свои функции оперативно, что вызывает недовольство других участников движения, которые не могут проехать и начинают сигналить и кричать. Тут для водителя и начинается стресс, критическим следствием которого может быть нервный срыв.

Система бесключевого доступа и дистанционный запуск двигателя

Фактически, это две разные системы, которые иногда и продаются отдельно, однако они несут похожую угрозу. Первая из возможных опасностей для владельца автомобиля с такими функциями – риск отравления выхлопными газами. Такая ситуация может возникнуть, когда автомобиль паркуется в гараже, прилегающем к дому, а водитель случайно запускает мотор дистанционно. Кроме смертельной опасности, отравление угарным газом может вызвать тяжелые последствия: кожно-трофические расстройства, нарушения мозгового кровообращения, отек мозга, нарушение зрения и слуха, множественные поражения нервов, возможен инфаркт миокарда.

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