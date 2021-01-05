В США на продажу выставили McLaren Senna с кузовом из матового карбона. На одометре суперкара всего 660 километров.

Аукционный дом проведет торги RM Sothebys' Arizona event 22 января, сообщает Classic Driver.

Лот за номером 145 – карбоновый McLaren Senna, оцененный в 1 – 1,3 миллиона долларов.

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McLaren Senna является трековым гиперкаром для дорог общего пользования. Названный в честь легенды Формулы-1 Айртона Сенны, гиперкар вышел ограниченной серией из 500 экземпляров, а в рамках этой серии было создано несколько еще более особых версий Ultimate Series McLaren P1. Автомобиль, выставленный на аукцион, является одним из P1.

Этот Senna был собран 95-м, о чем свидетельствует его серийный номер. Еще более особенным его сделали дополнительные опции на сумму более 360 000 долларов. Самой дорогой из них является кузов из некрашеного углеродного волокна с голубыми акцентами.

Из карбона также выполнены кресла ковши, обернутые алькантарой, как и все внутренние панели. Кроме того, этот Senna оснащен дополнительным пакетом McLaren Track Telemetry.

Автомобиль был доставлен Beverly Hills McLaren его первоначальному владельцу в сентябре 2018 года. Гиперкар регулярно проходил сервисные процедуры и имеет подтвержденный дилером пробег в 660 километров. Он продается со всеми заводскими аксессуарами, счетами-фактурами и оригинальной наклейкой на окно.

Фото: McLaren Senna с кузовом из матового карбона / Carscoops