У США на продаж виставили McLaren Senna з кузовом з матового карбону. На одометрі суперкара усього 660 кілометрів.

Аукціонний дім проведе торги RM Sothebys' Arizona event 22 січня, повідомляє Classic Driver. Лот за номером 145 – карбоновий McLaren Senna, оцінений у 1 – 1,3 мільйони доларів.

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McLaren Senna є трековим гіперкаром для доріг загального користування. Названий на честь легенди Формули 1 Айртона Сенни, гіперкар вийшов обмеженою серією з 500 екземплярів, а в межах цієї серії було створено кілька ще більш особливих версій Ultimate Series McLaren P1. Автомобіль, виставлений на аукціон, є одним із P1.

Цей Senna був зібраний 95-м, про що свідчить його серійний номер. Ще більш особливим його зробили додаткові опції на суму понад 360 000 доларів. Найдорожчою з них є кузов з нефарбованого вуглецевого волокна з блакитними акцентами.

З карбону також виконані крісла ковші, обгорнуті алькантарою, як і всі внутрішні панелі. Крім того, цей Senna оснащений додатковим пакетом McLaren Track Telemetry.

Автомобіль був доставлений Beverly Hills McLaren його первісному власнику у вересні 2018 року. Гіперкар регулярно проходив сервісні процедури і має підтверджений дилером пробіг у 660 кілометрів. Він продається з усіма заводськими аксесуарами, рахунками-фактурами та оригінальною наклейкою на вікно.

Фото: McLaren Senna з кузовом з матового карбону / Carscoops