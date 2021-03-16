Фирма из Рюссельхайма обещает "возвращение в будущее" с возрожденным именем спортивного купе.

Opel Manta GSe ElektroMOD – так немецкий производитель называет будущую новинку, обещая ей “лучшее из обоих миров: максимум эмоций и нулевые выбросы”.

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С тех пор, как из линейки Opel исчезли модели в исполнении OPC, бренд сосредоточился на электрификации и оставил выпуск спортивных машин другим производителям. Но теперь, когда едва ли не каждая модель Opel имеет батарейную версию, а сам бренд попал под теплое крыло альянса Stellantis, пришло время задуматься о нишевых моделях.

Каждая модель Opel будет электрифицирована до 2024 года, и клиенты уже имеют выбор между плагин-гибридами, такими как Grandland X, и полностью электрическими моделями от компакта Corsa-e до “лаунжа на колесах” Zafira-e Life, и от грузовых Combo-e и Vivaro-e до стильного городского кроссовера Opel Mokka-e.

Opel Manta GSe ElektroMOD добросовестно и легкосердечно придерживается пути Opel к электрификации бренда и одновременно дает дополнительный толчок растущему явлению серийных рестомодов – винтажных моделей с современным наполнением.

Фото: Opel Elektro GT / Opel, Motor1

Будущая новинка отдает дань Opel Manta 1970 года. Полностью электрический Manta GSe ElektroMOD с цифровой кабиной является таким же спортивным, как оригинальный Opel GSe, а также демонстрирует свои дальнейшие амбиции в части “MOD” своего названия. Кроме того, в названии также зашифрован намек на Opel Elektro GT – электрокар, который установил мировые рекорды для электромобилей 50 лет назад.

Фото: Opel Vizor

Трансформация до ElektroMOD также показывает, насколько вечны линии дизайна 1970 года. То, что было скульптурным и прямым полвека назад, все еще идеально вписывается в философию дизайна Opel сегодня.

Фото: Opel GT Concept / Opel, Motor1

Opel Manta GSe ElektroMOD будет создан на основе концепта Opel GT Concept, и будет иметь фирменное “лицо” Vizor, в котором органично интегрированы в единый модуль решетка радиатора, система освещения и логотип марки – молния Blitz. Новые Opel Crossland и Opel Mokka уже имеют Vizor, который станет визитной карточкой всех будущих моделей Opel, включая электрическое купе Manta.