Спорткар с открытым кузовом создан в честь 98-й годовщины основателя Shelby American – легендарного Кэрролла Шелби.

Shelby предлагает не менее четырех Mustang 2021 года в ограниченных сериях, включая уже знакомые GT, GT600SE и Super Snake. Эти машины имеют незначительные обновления по сравнению с предыдущими моделями. Но Shelby также представляет совершенно новый Super Snake Speedster – двухместный кабриолет, вдохновленный скоростными гонщиками 1950-х.

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Speedster – это полноценная модель Super Snake. Ограниченный тираж составит 98 единиц, в память о годовщине Кэрролла Шелби. Спидстер отличается агрессивным кузовом с расширенными колесными арками, дополнительными вентиляционными отверстиями и высоким капотом, под которым скрывается наддувный мотор Coyote V8, отдачу которого увеличили до 825 лошадиных сил.

В дополнение к этим особенностям, характерным для Super Snake, Speedster использует защитные дуги за задними сиденьями, закрытые кузовной панелью. Также кузов имеет пару гоночных лент, пересекающих "супер змея" вдоль, а внутри владельцы найдут таблички с названием модели и серийным номером спецверсии, а также фирменные коврики и накладки на пороги с надписями Speedster Edition.

Как и обычный Super Snake, Speedster ускоряется до первой сотни на спидометре за 3,5 секунды. Останавливающая сила обеспечивается тормозной системой Brembo, а 20-дюймовые колеса обернуты спортивными шинами, которые соответствуют характеристикам спорткара. Опционально предлагается трековая подвеска от Penske.

Shelby Super Snake стоит 133 785 долларов, тогда как особый Super Snake Speedster обойдется в 138 780. Это почти вдвое больше, чем Shelby GT500 – 72 900 долларов, однако ограниченная серия является оправданием для такого ценника.

Фото: Shelby Super Snake Speedster / Shelby