Спорткар з відкритим кузовом створений на честь 98-ї річниці засновника Shelby American – легендарного Керрола Шелбі.

Shelby пропонує не менше чотирьох Mustang 2021 року в обмежених серіях, включаючи вже знайомі GT, GT600SE та Super Snake. Ці машини мають незначні оновлення, порівняно з попередніми моделями. Але Shelby також представляє абсолютно новий Super Snake Speedster – двомісний кабріолет, натхненний швидкісними гонщиками 1950-х.

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Speedster – це повноцінна модель Super Snake. Обмежений тираж становитиме 98 одиниць, у пам’ять про річницю Керрола Шелбі. Спідстер відрізняється агресивним кузовом із розширеними колісними арками, додатковими вентиляційними отворами та високим капотом, під яких ховається наддувний мотор Coyote V8, віддачу якого збільшили до 825 кінських сил.

На додаток до цих особливостей, характерних для Super Snake, Speedster використовує захисні дуги за задніми сидіннями, закриті кузовною панеллю. Також кузов має пару гоночних стрічок, що перетинають “супер змія” вздовж, а всередині власники знайдуть таблички з назвою моделі та серійним номером спецверсії, а також фірмові килимки та накладки на пороги з написами Speedster Edition.

Як і звичайний Super Snake, Speedster прискорюється до першої сотні на спідометрі за 3,5 секунди. Зупиняюча сила забезпечується гальмівною системою Brembo, а 20-дюймові колеса обгорнуті спортивними шинами, що відповідають характеристикам спорткара. Опційно пропонується трекова підвіска від Penske.

Shelby Super Snake коштує 133 785 доларів, тоді як особливий Super Snake Speedster обійдеться у 138 780. Це майже вдвічі більше, ніж Shelby GT500 – 72 900 доларів, однак обмежена серія є виправданням для такого цінника.

Фото: Shelby Super Snake Speedster / Shelby