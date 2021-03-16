Фірма з Рюссельхайма обіцяє "повернення в майбутнє" з відродженим іменем спортивного купе.

Opel Manta GSe ElektroMOD – так німецький виробник називає майбутню новинку, обіцяючи їй “”найкраще з обох світів: максимум емоцій і нульові викиди”.

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З того часу, як з лінійки Opel зникли моделі у виконанні OPC, бренд зосередився на електрифікації і залишив випуск спортивних машин іншим виробникам. Та тепер, коли чи не кожна модель Opel має батарейну версію, а сам бренд потрапив під тепле крило альянсу Stellantis, настав час задуматись про нішеві моделі.

Кожна модель Opel буде електрифікована до 2024 року, і клієнти вже мають вибір між плагін-гібридами, такими як Grandland X, та повністю електричними моделями від компакта Corsa-e до “лаунжу на колесах” Zafira-e Life, та від вантажних Combo-e та Vivaro-e до стильного міського кросовера Opel Mokka-e.

Opel Manta GSe ElektroMOD сумлінно та легкосердечно дотримується шляху Opel до електрифікації бренду і одночасно дає додатковий поштовх зростаючому явищу серійних рестомодів – вінтажних моделей з сучасним наповненням.

Фото: Opel Elektro GT / Opel, Motor1

Майбутня новинка віддає данину Opel Manta 1970 року. Повністю електричний Manta GSe ElektroMOD з цифровою кабіною є таким же спортивним, як оригінальний Opel GSe, а також демонструє свої подальші амбіції в частині “MOD” своєї назви. Крім того, у назві також зашифрований натяк на Opel Elektro GT – електрокар, який встановив світові рекорди для електромобілів 50 років тому.

Фото: Opel Vizor

Трансформація до ElektroMOD також показує, наскільки вічними є лінії дизайну 1970 року. Те, що було скульптурним та прямим півстоліття тому, все ще ідеально вписується в філософію дизайну Opel сьогодні.

Фото: Opel GT Concept / Opel, Motor1

Opel Manta GSe ElektroMOD буде створений на основі концепту Opel GT Concept, та матиме фірмове “обличчя” Vizor, в якому органічно інтегровані в єдиний модуль решітку радіатора, систему освітлення та логотип марки – блискавка Blitz. Нові Opel Crossland та Opel Mokka вже мають Vizor, який стане візитною карткою всіх майбутніх моделей Opel, включаючи й електричне купе Manta.