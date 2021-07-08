Независимая экспертная организация обнародовала последние результаты краш-тестов, раскрывая рейтинги безопасности двух совершенно новых автомобилей: Opel Mokka 2021 и Renault Kangoo 2021.

Французский микровэн прошел краш-тесты впервые и на пятизвездочный рейтинг особо не претендовал, тогда как кроссовер Opel в первом поколении был круглым отличником. В Euro NCAP отмечают, что в случае Opel ситуация изменилась к худшему.

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Защита груди, коленей, бедер и правой голени водителя признана незначительной, хотя при боковом ударе о барьер Mokka показал отличную защиту и набрал максимум баллов. Правда, удар о шест боком отбросил пассажира на соседнее кресло. Слабым оказалась и защита грудной клетки водителя и переднего пассажира.

Кроме того, у Mokka нет “активного” капота, который сминается определенным образом, коленных и центральной подушек безопасности, система автоматического торможения не работает во время движения задним ходом и не замечает велосипедистов. Детские манекены показали слабую защиту головы и шеи. Пешеходам угрожают носовая часть и жесткие стойки лобового стекла. В темноте кроссовер не обнаружил пешехода. А еще Mokka врезался сзади в макет резко остановившегося перед ним автомобиля. Все названные недостатки справедливы и для электрического Mokka-e.



Главным аргументом критики Renault Kangoo стало отсутствие центральной подушки безопасности. Кроме того, у Kangoo слабой оказалась защита груди водителя. Фургончик распознает велосипедистов, однако имеет те же проблемы с безопасностью детей и пешеходов, что и Mokka. Система автоматического торможения, например, допустила наезды на людей. К тому же, на центральном кресле нет крепления для детского кресла. В случае бокового удара, пассажиры тоже рискуют оказаться не на своих местах. У “Кенгу” также отсутствует “активный” капот.

Эксперты Euro NCAP также выставили оценки нескольким современным моделям заочно, на основе результатов тестов машин, на основе которых они созданы. Так, Mercedes-Benz GLA и EQA получили пятизвездочный рейтинг, унаследованный от минивэна B-класса 2019 года. А хэтчбек Cupra Leon унаследовал пять звезд от своего собрата Seat Leon образца 2020 года.