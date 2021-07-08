Незалежна експертна організація оприлюднила останні результати краш-тестів, розкриваючи рейтинги безпеки двох абсолютно нових автомобілів: Opel Mokka 2021, Renault Kangoo 2021.

Французький мікровен пройшов краш-тести вперше і на п'ятизірковий рейтинг особливо не претендував, тоді як кросовер Opel у першому поколінні був круглим відмінником. У Euro NCAP відмічають, що у випадку Opel ситуація змінилась на гірше.

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Захист грудей, колін, стегон і правої гомілки водія визнано незначним, хоча при бічному ударі об бар'єр Mokka показав відмінний захист і набрав максимум балів. Щоправда, удар об жердину боком відкинув пасажира на сусіднє крісло. Слабким виявився і захист грудної клітини водія та переднього пасажира.

Крім того, у Mokka немає “активного” капота, що зминається певним чином, колінних і центральної подушок безпеки, а система автоматичного гальмування не працює під час руху заднім ходом і не помічає велосипедистів. Дитячі манекени показали слабкий захист голови і шиї. Пішоходам загрожують носова частина та жорсткі стійки лобового скла. У темряві кросовер не виявив пішохода. А ще Mokka врізався ззаду в макет автомобіля, що різко зупинився перед ним. Усі названі недоліки справедливі й для електричного Mokka-e.



Головним аргументом критики Renault Kangoo стала відсутність центральної подушки безпеки. Крім того, у Kangoo слабким виявився захист грудей водія. Фургончик розпізнає велосипедистів, однак має ті ж проблеми з безпекою дітей і пішоходів, що й Mokka. Система автоматичного гальмування, наприклад, допустила наїзди на людей. До того ж, на центральному кріслі немає кріплення для дитячого крісла. У разі бокового удару, пасажири також ризикують опинитися не на своїх місцях. У “Кенгу” також відсутній “активний” капот.

Експерти Euro NCAP також виставили оцінки кільком сучасним моделям заочно, на основі результатів тестів машин, на основі яких вони створені. Так, Mercedes-Benz GLA та EQA отримали п'ятизірковий рейтинг, успадкований від мінівена B-класу 2019 року. А хетчбек Cupra Leon успадкував п'ять зірок у свого побратима Seat Leon зразка 2020 року.