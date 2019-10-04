Каждый желающий сможет протестировать немецкие автомобили.

Бренд Opel проводит во Львове OPEL Willkommen ТУР: знакомство с автомобилями немецкой Марки состоится 5 октября на территории паркинга ТРК Victoria Gardens (вул. Кульпарковська, 226а).

Дебютная событие уже с успехом отгремело в столице и совсем скоро – в субботу 5 октября 2019 года – паркинг ТРК Victoria Gardens станет еще одним местом встречи обновленной линейки автомобилей и украинских автолюбителей во Львове.

На мероприятии будет представлен весь модельный ряд марки. Седан Opel Astra предлагает комфорт и немецкую практичность, при этом поражает ценой и мощностью 140-сильного двигателя. Бизнес-модель Opel Insignia Grand Sport – флагман бренда – демонстрирует широкий перечень инновационных технологий. Компактный кроссовер Opel Crossland X заинтересует молодежным дизайном и удобством маневрирования на тесных городских улицах. А стильный кроссовер Opel Grandland X обязательно станет любимцем вашей семьи благодаря своему просторному салону.

Читайте также: тест-драйв Opel Astra.

В рамках OPEL Willkommen ТУР каждый автомобилист сможет не только ознакомиться с автомобилями Opel, а также и получить специальные выгодные условия финансирования при его покупке.

В программе мероприятия: тест-драйвы автомобилей всего модельного ряда Opel в Украине, угощения в формате стрит-фуд, а также хорошее настроение, которое обеспечит Artem Nebo, ценные подарки от партнеров, разнообразные зоны с развлечениями и яркими конкурсами

Вход по предварительной регистрации свободный – присоединяйтесь к мероприятию на facebook.