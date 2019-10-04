Кожен бажаючий зможе протествувати німецькі автомобілі.

Бренд Opel проводить у Львові OPEL Willkommen TУР: знайомство з автомобілями німецької Марки відбудеться 5 жовтня на території паркінгу ТРК Victoria Gardens (вул. Кульпарковська, 226а).

Дебютна подія вже з успіхом відгриміла в столиці і зовсім скоро – в суботу 5 жовтня 2019 року – паркінг ТРК Victoria Gardens стане ще одним місцем зустрічі оновленої лінійки автомобілів та українських автолюбителів у Львові.

На заході буде представлено увесь модельний ряд марки. Седан Opel Astra пропонує комфорт и німецьку практичність, при цьому вражає ціною та потужністю 140-сильного двигуна. Бізнес-модель Opel Insignia Grand Sport – флагман бренду – демонструє широкий перелік інноваційних технологій. Компактний кросовер Opel Crossland X зацікавить молодіжним дизайном та зручністю маневрування на тісних міських вулицях. А стильний кросовер Opel Grandland X обов’язково стане улюбленцем вашої родини завдяки своєму просторому салону.

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В рамках OPEL Willkommen TУР кожен автомобіліст зможе не тільки ознайомитись з автомобілями Opel, а також й отримати спеціальні вигідні умови фінансування при його купівлі.

В програмі заходу: тест-драйви автомобілів всього модельного ряду Opel в Україні, частування в форматі стріт-фуд, а також гарний настрій, який забезпечить Artem Nebo, цінні подарунки від партнерів, різноманітні зони з розвагами та яскравими конкурсами



Вхід за попередньою реєстрацією вільний – приєднуйтесь до заходу на facebook.