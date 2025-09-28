Opel Vivaro после обстрела поехал своим ходом

Хозяин автомобиля не только смог завести машину, но и перегнал минивэн в безопасное место. Вероятно, у Vivaro впереди будет полная “госпитализация” в ремонтном ателье для рихтовки, восстановления салона или же полной замены кузова, поскольку двигатель, ходовая выдержали агрессию.

Читайте также "Новатор" пострадал от дронов, но людей защитил

Очевидно, у автомобиля все световые приборы, начиная от плафонов поворота, кроме левого переднего, стоп-сигналов, были в рабочем состоянии, потому что водитель спокойно поехал с места попадания по улицам столицы.

В редакции Авто24 даже предположили, что есть большая вероятность выкупа пострадавшей машины ее производителем, поскольку лучшего рекламного продвижения техники по ее живучести и выносливости никакими PR-кампаниями не придумать.