Opel Vivaro после обстрела поехал своим ходом

Покалеченный Opel Vivaro после ужасной российской атаки на столицу был похож на груду металлолома. Однако с места стоянки возле дома в Борщаговке он поехал свои ходом, показав свою жажду к дальнейшей эксплуатации.
Opel Vivaro вытянулся живым даже после ужасной вражеской атаки - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

До вражеской атаки это был минивэн Opel Vivaro, но потом этот экс-автомобиль завели и перегнали в другое место

Валентин Ожго
logo28 сентября, 21:08
Хозяин автомобиля не только смог завести машину, но и перегнал минивэн в безопасное место. Вероятно, у Vivaro впереди будет полная “госпитализация” в ремонтном ателье для рихтовки, восстановления салона или же полной замены кузова, поскольку двигатель, ходовая выдержали агрессию.

Очевидно, у автомобиля все световые приборы, начиная от плафонов поворота, кроме левого переднего, стоп-сигналов, были в рабочем состоянии, потому что водитель спокойно поехал с места попадания по улицам столицы.

В редакции Авто24 даже предположили, что есть большая вероятность выкупа пострадавшей машины ее производителем, поскольку лучшего рекламного продвижения техники по ее живучести и выносливости никакими PR-кампаниями не придумать.

