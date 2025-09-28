Укр
Opel Vivaro після обстрілу поїхав своїм ходом

Покалічений Opel Vivaro після жахливої російської атаки на столицю був схожий на купу брухту. Однак з місця стоянки біля будинку в Борщагівці він поїхав свої ходом, показавши свою жагу до подальшої експлуатації.
Opel Vivaro витявився живучим навіть після жахливої ворожої атаки - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

До ворожої атаки це був мінівен Opel Vivaro, але потім цей екс-автомобільу киглдяді купи брухту завели й перегнали самоходом в інше місце

Господар автомобіля не тільки зміг завести машину, але й перегнав мінівен у безпечне місце. Ймовірно, у Vivaro попереду буде повна "шпиталізація" в ремонтному ательє для рихтування, відновлення салону або ж повної заміни кузова, оскільки двигун, ходова витримали агресію.

Вочевидь, в автомобіля усі світлові прилади, починаючи від плафонів повороту, окрім лівого переднього, стоп-сигналів, були в робочому стані, бо водій спокійно поїхав з місця влучання вулицями столиці.

У редакції Авто24 навіть припустили, що є велика ймовірність викупу постраждалої машини її виробником, оскільки кращого рекламного просування техніки щодо її живучості та витривалості жодними PR-кампаніями не придумати.

