Фургон Opel Vivaro впервые «примерил» фирменный дизайн Opel Vizor, получил 18 систем безопасности и предлагается с несколькими видами привода: полностью электрическим, на водородных элементах и дизельными двигателями.

Фургон Opel Vivaro получил новенькую фирменную характерную переднюю панель Opel Vizor с современными LED-фарами (опция). Кроме того, Новый Opel Vivaro теперь будет иметь 18 современных систем помощи, включая Dynamic Surround Vision.

Новый Opel Vivaro обновился и в салоне: информационно развлекательные системы на основе платформы Snapdragon® Cockpit от Qualcomm Technologies, два 10-дюймовых дисплея, беспроводное подключение смартфонов, настройка дополнительных функций.

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Электрическая версия Opel Vivaro предлагает увеличенный запас пробега на полном заряде аккумулятора – до 350 километров (в соответствии с WLTP). Также есть блок e-Power Take-off Unit, который можно использовать для питания других электрических потребителей от тяговой батареи Opel Vivaro Electric.

В гамме фургона Opel Vivaro остались проверенные временем и высокоэффективные турбодизельные двигатели. Также Opel Vivaro будет доступен в версии HYDROGEN – то есть с водородными энергетическими элементами.

Таким образом, новый Opel Vivaro предлагает комфорт и ходовые качества почти на уровне легковых автомобилей. В Украине он будет доступен в следующем году.