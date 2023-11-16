Фургон Opel Vivaro вперше «приміряв» фірмовий дизайн Opel Vizor, отримав 18 систем безпеки та пропонується з кількома видами приводу: повністю електричним, на водневих елементах та з дизельними двигунами.

Фургон Opel Vivaro отримав нову фірмову характерну передню панель Opel Vizor з сучасними LED-фарами (опція). Крім того, Новий Opel Vivaro відтепер матиме 18 сучасних систем допомоги, включаючи Dynamic Surround Vision.

Новий Opel Vivaro оновився і в салоні: інформаційно-розважальні системи на основі платформи Snapdragon® Cockpit від Qualcomm Technologies, два 10-дюймових дисплеї, бездротове підключення смартфонів, налаштування додаткових функцій.

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Електрична версія Opel Vivaro пропонує збільшений запасом пробігу на повному заряді акумулятора – до 350 кілометрів (відповідно до WLTP). Також у ній є блок e-Power Take-off Unit, який можна використовувати для живлення інших електричних споживачів від тягової батареї Opel Vivaro Electric.

В гамі фургону Opel Vivaro залишились перевірені часом та високоефективні турбодизельні двигуни. Також Opel Vivaro буде доступний у версії HYDROGEN – тобто, з водневими енергетичними елементами.

Таким чином, Новий Opel Vivaro пропонує комфорт та ходові якості майже на рівні легкових автомобілів. В Україні він буде доступний в наступному році.