Определен средний возраст автомобилей в Украине

В августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке составил 16,1 года. Этот показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11 лет в столице до более 19 лет на юге и востоке страны, утверждают в Институте исследований авторынка.

Региональный срез демонстрирует существенную неравномерность автопарка. Самые молодые автомобили сосредоточены в городе Киев (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года). В столице это объясняется высокой покупательной способностью и развитием сегмента новых авто, тогда как на западе действует мощный фактор близости к границе – оттуда поступает большинство подержанных машин из Европы.

Средний возраст легковушек на украинском авторынке

Самый старый автопарк зафиксирован в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях. Причины - экономические и безопасности: низкий уровень восстановления автопарка из-за боевых действий и частичной оккупации этих территорий. Данные из Луганской области и т.о. Крыма отсутствуют.

Таким образом, на внутреннем рынке прослеживается четкое разделение: младшие автомобили сосредоточены в столице и приграничных с ЕС регионах, тогда как на востоке и юге автопарк старше на 4–8 лет от среднего. Эта разница непосредственно влияет на состояние рынка сервиса, доступность современных технологий и уровень безопасности на дорогах.