Визначено середній вік автомобілів в Україні

У серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку склав 16,1 року. Цей показник суттєво відрізняється залежно від регіону: від 11 років у столиці до понад 19 років на півдні та сході країни, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Регіональний зріз демонструє суттєву нерівномірність автопарку. Наймолодші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю та розвитком сегмента нових авто, тоді як на заході діє потужний фактор близькості до кордону — звідти надходить більшість уживаних машин з Європи.

Середній вік легковиків на українському авторинку

Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях. Причини — економічні та безпекові: низький рівень відновлення автопарку через бойові дії та часткову окупацію цих територій. Дані з Луганської області та т.о. Криму відсутні.

Таким чином, на внутрішньому ринку простежується чіткий поділ: молодші автомобілі зосереджені в столиці та прикордонних із ЄС регіонах, тоді як на сході та півдні автопарк старіший на 4–8 років від середнього. Ця різниця безпосередньо впливає на стан ринку сервісу, доступність сучасних технологій і рівень безпеки на дорогах.