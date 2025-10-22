Определен средний возраст легковых авто в Украине: сентябрь 2025 года

Региональный срез демонстрирует существенную неравномерность автопарка. Самые молодые автомобили сосредоточены в Киеве (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года). В столице это объясняется высокой покупательной способностью и развитием сегмента новых авто, тогда как на западе действует фактор близости к границе - оттуда поступает большинство подержанных машин из Европы, средний возраст которых 8,4 года. Об этом говорится в анализе Института исследований авторынка.

Самый старый автопарк зафиксирован в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях. Причины - экономические и безопасности: низкий уровень восстановления автопарка из-за боевых действий и частичной оккупации этих территорий. Данные по Луганской области и т.н. Крыму отсутствуют.

Средний возраст легковушек на внутреннем украинском авторынке

Анализ среднего возраста легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины в сентябре 2025 года (15,5 года) четко показывает прямую корреляцию между предложением на вторичном рынке и структурой национального автопарка.

Существенные региональные различия - относительно молодой рынок в Киеве (11,2 года) и приграничных западных областях, куда поступает европейский импорт (средний возраст которого около 8,4 года), и значительно старше на юге и востоке (19+ лет) - прямо отражают региональную покупательную способность и логистические потоки.

Для сравнения: средний возраст автомобилей в странах ЕС составляет около 12 лет, что подчеркивает структурное отличие украинского рынка. Таким образом, возраст предлагаемых к продаже автомобилей является надежным индикатором возраста и состояния эксплуатируемого автопарка, подтверждая принцип, что внутренний рынок "продает то, что имеет".