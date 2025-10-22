Визначено середній вік легкових авто в Україні: вересень 2025 року

Регіональний зріз демонструє суттєву нерівномірність автопарку. Наймолодші автомобілі зосереджені у місті Києві (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю та розвитком сегмента нових авто, тоді як на заході діє фактор близькості до кордону — звідти надходить більшість уживаних машин з Європи, середній вік яких 8,4 року. Про це йдеться в аналізі Інституту досліджень авторинку.

Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях. Причини — економічні та безпекові: низький рівень відновлення автопарку через бойові дії та часткову окупацію цих територій. Дані з Луганської області та т.о. Криму відсутні.

Середній вік легковиків на внутрішньому українському авторинку

Аналіз середнього віку легкових автомобілів на внутрішньому ринку України у вересні 2025 року (15,5 року) чітко засвідчує пряму кореляцію між пропозицією на вторинному ринку та структурою національного автопарку.

Істотні регіональні відмінності — відносно молодший ринок у Києві (11,2 року) та прикордонних західних областях, куди надходить європейський імпорт (середній вік якого близько 8,4 року), та значно старіший на півдні та сході (19+ років) — прямо відображають регіональну купівельну спроможність та логістичні потоки.

Для порівняння: середній вік автомобілів у країнах ЄС становить близько 12 років, що підкреслює структурну відмінність українського ринку. Таким чином, вік пропонованих до продажу автомобілів є надійним індикатором віку та стану експлуатованого автопарку, підтверджуючи принцип, що внутрішній ринок «продає те, що має».