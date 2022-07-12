За 6 месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 5,7 тыс. гибридных легковых автомобилей.

Автомобили с гибридной силовой установкой – ДВС и электрическим двигателем – становятся все более популярными в Украине из-за их экономичности. Поэтому их активно покупают как новыми, так и подержанными.

В частности, с полугода 2022 года украинцы купили 2,3 тысячи новых гибридов и еще 3,4 тысячи завезли подержанными, сообщает Укравтопром.

Кстати какие самые популярные Plug-In гибриды в Украине

Наиболее популярны на рынке новых гибридных авто за 6 мес. 2022 года:

TOYOTA RAV-4 Hybrid – 510 шт.

TOYOTA Highlander Hybrid – 257 шт.

TOYOTA Yaris Cross Hybrid – 199 шт.

Топ-3 подержанных гибридных авто, ввезенных из-за рубежа: