За 6 місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 5,7 тис. гібридних легкових автомобілі.

Автомобілі з гібридною силовою установкою – ДВС та електричним двигуном – стають все більш популярними в Україні через їх економічність. Тому їх активно купують як новими, так і вживаними.

Зокрема, з півроку 2022 року українці купили 2,3 тисячі нових гібридів та ще 3,4 тисячі завезли вживаними, повідомляє Укравтопром.

До речі які найпопулярніші Plug-In гібриди в Україні

Найбільш популярні на ринку нових гібридних авто за 6 міс. 2022 року:

TOYOTA RAV-4 Hybrid - 510 шт.

TOYOTA Highlander Hybrid - 257 шт.

TOYOTA Yaris Cross Hybrid - 199 шт.

Топ-3 вживаних гібридних авто, ввезених з-за кордону: