За 6 місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 5,7 тис. гібридних легкових автомобілі.
Автомобілі з гібридною силовою установкою – ДВС та електричним двигуном – стають все більш популярними в Україні через їх економічність. Тому їх активно купують як новими, так і вживаними.
Зокрема, з півроку 2022 року українці купили 2,3 тисячі нових гібридів та ще 3,4 тисячі завезли вживаними, повідомляє Укравтопром.
До речі які найпопулярніші Plug-In гібриди в Україні
Найбільш популярні на ринку нових гібридних авто за 6 міс. 2022 року:
- TOYOTA RAV-4 Hybrid - 510 шт.
- TOYOTA Highlander Hybrid - 257 шт.
- TOYOTA Yaris Cross Hybrid - 199 шт.
Топ-3 вживаних гібридних авто, ввезених з-за кордону:
- TOYOTA Prius – 445 шт.
- FORD Fusion – 326 шт.
- FORD C-Max – 212 шт.