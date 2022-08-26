На европейских рынках наблюдается динамичный рост котировок на дизтопливо, который уже начинает толкать цены на него в Украине.

За прошедшую неделю (17–24 августа) котировки на дизельное топливо в Средиземноморье и портах северной Европы повысились в среднем на $122/т (+12%). При этом цены на бензин за тот же период снизились на $11/т. Об этом изданию enkorr сообщили игроки рынка.

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Резкий рост произошел 24 августа, когда "дизельные" контракты увеличились на $44-47/т.

Европейские тенденции уже начинают отражаться на украинском рынке. По наблюдениям «А-95», с конца прошлой недели операторы оптового рынка пытаются откорректировать свои прайсы в сторону увеличения из-за очевидного роста закупочных цен, хотя пока это сталкивается с большими запасами ресурса и низким спросом.

Однако, средняя цена на автомобильные партии ДТ с 22 по 25 августа выросла на 1,5 грн/л до 45,75 грн/л. Это первый случай роста цен за последние 60 дней.

По расчетам экспертов Консалтинговой группы А-95, если текущие котировки зафиксируются, это может привести к повышению цен в оптовом сегменте рынка на 2-3 грн/л, ориентировочно до 47-49 грн/л, в зависимости от региона.

В свою очередь, розничные цены теряют потенциал для снижения, который был сформирован из-за снижения цен в Европе в начале августа.

"Вряд ли цены на АЗС вырастут, но перспектива падения растворяется с каждым днем", – говорят в "А-95".