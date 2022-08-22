Увеличение налогов автоматически приведет к росту цен на топливо.

Власти будут постепенно увеличивать налоги на топливо, которые были снижены или отменены весной этого года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.

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"Сегодня правительство увидело целесообразность возврата именно акциза. Вопрос возврата ставки НДС на светлые нефтепродукты сегодня на повестке дня не стоит”, – сказал он.

С его слов, дальше правительство будет смотреть на ситуацию на мировых рынках энергоресурсов, на ситуацию внутри страны и уже потом выдвигать предложения.

Напомним, Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла закон №7137-д, которым предусмотрела нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%.

Через пять месяцев правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо, который был зарегистрирован на сайте парламента 14 августа.