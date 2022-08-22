Збільшення податків автоматично призведе до зростання цін на панельне.

Влада буде поступово збільшувати податки на пальне, які було знижено чи скасовано навесні цього року. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

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“Сьогодні уряд побачив доцільність повернення саме акцизу. Питання повернення ставки ПДВ на світлі нафтопродукти сьогодні на порядку денному не стоїть”, — сказав він.

З його слів, далі уряд буде дивитись на ситуацію на світових ринках енергоресурсів, на ситуацію всередині країни й уже потім висувати пропозиції.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%.

Через п’ять місяців уряд вніс у Верховну Раду законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне, який було зареєстровано на сайті парламенту 14 серпня.