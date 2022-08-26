На європейських ринках спостерігається динамічне зростання котирувань на дизпальне, яке вже починає штовхати ціни на нього в Україні.

За минулий тиждень (17–24 серпня) котирування на дизельне пальне у Середземномор'ї й портах північної Європи підвищились у середньому на $122/т (+12%). При цьому ціни на бензин за цей же період знизились на $11/т. Про це видання enkorr повідомили гравці ринку.

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Різке зростання зокрема сталося 24 серпня, коли “дизельні” контракти збільшились на $44-47/т.

Європейські тенденції вже починають позначатися на українському ринку. За спостереженнями «А-95», із кінця минулого тижня оператори гуртового ринку намагаються відкоригувати свої прайси у бік збільшення через очевидне зростання закупівельних цін, хоча поки що це зіштовхується з великими запасами ресурсу й низьким попитом.

Проте середня ціна на автомобільні партії ДП з 22 по 25 серпня зросла на 1,5 грн/л до 45,75 грн/л. Це перший випадок зростання цін за останні 60 днів.

За розрахунками експертів Консалтингової групи “А-95”, якщо поточні котирування зафіксуються, це може призвести до підвищення цін у гуртовому сегменті ринку на 2-3 грн/л, орієнтовно до 47-49 грн/л, залежно від регіону.

У свою чергу, роздрібні ціни втрачають потенціал для зниження, який було сформовано через зниження цін у Європі на початку серпня.

“Навряд чи ціни на АЗС зростуть, але перспектива падіння розчиняється із кожним днем”, — кажуть в “А-95”.