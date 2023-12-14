Рейтинг базируется на статистике критических дефектов, выявленных во время техосмотра. В тройке самых надежных - все автомобили группы VAG.

Составлен рейтинг самых надежных машин по версии немецких экспертов. Организация TUV SUD изучила статистику критических дефектов, выявленных в процессе технического обслуживания автомобилей разных лет.

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Исследование охватило более десяти миллионов машин, которые проходили проверку в течение 2023 года, а рейтинг разбит по категориям в зависимости от срока эксплуатации. В аутсайдерах среди двух- и трехлетних автомобилей оказалась Tesla Model 3, а самым надежным немцы признали Volkswagen Golf Sportsvan.

Тройка самых надежных двух- и трехлетних машин выглядит следующим образом: Volkswagen Golf Sportsvan (два процента критических поломок), Audi Q2 (2,1 процента) и TT (2,5 процента). В тройку аутсайдеров вошли Tesla Model 3 (14,7 процента), Dacia Logan (11,4 процента) и Seat Alhambra (10,3 процента).

Среди пятилетних машин меньше всего критических поломок было обнаружено все у того же Volkswagen Golf Sportsvan (4,2 процента) и двух кроссоверов Volkswagen: T-Roc (4,2 процента) и T-Cross (4,6 процента). А вот самыми ненадежными пятилетними моделями оказались BMW X5 и X6 (по 17,9 процента), Volkswagen Sharan (17,7 процента) и BMW 2-Series Active Tourer (17,6 процента).

В сегменте автомобилей до семи лет самой надежной является Mazda CX-3, до девяти лет - Mercedes-Benz B-СІаѕѕ, а до 11 и 13 лет - Audi TT. Хуже всего проявили себя Dacia Dokker, Renault Twingo и Dacia Logan.

Эксперты TUV SUD пришли к таким выводам: во-первых, средний возраст автомобилей в Германии превысил десять лет и сейчас составляет 10,1 года. Это связано с инфляцией, ростом процентные ставки по кредитам и ухудшением прогнозов на будущее. Во-вторых, доля выявленных во время проверки критических дефектов выросла с 17,9 процента в прошлом году до 20,5 процента в 2023-м - это связывают с ухудшением финансового состояния автовладельцев, которые не спешат тратиться на ремонт и техническое обслуживание.