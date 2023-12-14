Рейтинг базується на статистиці критичних дефектів, виявлених під час техогляду. У трійці найнадійніших - всі авто групи VAG.

Складено рейтинг найнадійніших машин за версією німецьких експертів. Організація TUV SUD вивчила статистику критичних дефектів, виявлених у процесі технічного обслуговування автомобілів різних років.

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Дослідження охопило понад десять мільйонів машин, які проходили перевірку протягом 2023 року, а рейтинг розбито за категоріями залежно від терміну експлуатації. В аутсайдерах серед двох- та трирічних автомобілів виявилася Tesla Model 3, а найнадійнішим німці визнали Volkswagen Golf Sportsvan.

Трійка найнадійніших двох- і трирічних машин виглядає наступним чином: Volkswagen Golf Sportsvan (два відсотки критичних поломок), Audi Q2 (2,1 відсотка) і TT (2,5 відсотка). У трійку аутсайдерів увійшли Tesla Model 3 (14,7 відсотка), Dacia Logan (11,4 відсотка) і Seat Alhambra (10,3 відсотка).

Серед п'ятирічних машин найменше критичних поломок було виявлено все у того ж Volkswagen Golf Sportsvan (4,2 відсотка) та двох кросовер Volkswagen: T-Roc (4,2 відсотка) та T-Cross (4,6 відсотка). А ось найненадійнішими п'ятирічними моделями виявилися BMW X5 і X6 (по 17,9 відсотка), Volkswagen Sharan (17,7 відсотка) та BMW 2-Series Active Tourer (17,6 відсотка).

У сегменті автомобілів до семи років найнадійнішою є Mazda CX-3, до дев'яти років — Mercedes-Benz B-Сlass, а до 11 і 13 років — Audi TT. Найгірше проявили себе Dacia Dokker, Renault Twingo і Dacia Logan.

Експерти TUV SUD дійшли таких висновків: по-перше, середній вік автомобілів у Німеччині перевищив десять років і зараз становить 10,1 року. Це пов’язано з інфляцією, зростанням відсоткові ставки за кредитами і погіршенням прогнозів на майбутнє. По-друге, частка виявлених під час перевірки критичних дефектів зросла з 17,9 відсотка минулого року до 20,5 відсотка у 2023-му — це пов'язують із погіршенням фінансового стану автовласників, які не поспішають витрачатися на ремонт та технічне обслуговування.