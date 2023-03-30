Как и младший Smart #1, новинка выйдет в двух версиях: обычной и Brabus.

Компания Smart опубликовала фотографии нового кроссовера. Модель #3 выйдет на рынок к концу года и в техническом плане повторит младший Smart #1 и Zeekr X.

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Третьему обещаны более спортивный дизайн, матричная оптика, колеса диаметром 19 и 20 дюймов, а также широкие возможности персонализации. Будет новинка и версия Brabus с двумя электромоторами и разгоном до первой сотни за четыре секунды.

Министерство промышленности и информатизации Китая оказалось ловчее компании Smart в деле рассекречивания новых моделей. Облик кроссовера Smart #3 ведомство раскрыло еще в ноябре 2022 года, хотя сам производитель сделал это только сейчас. Первые официальные снимки демонстрируют модель в камуфляжной пленке — и снова без технических деталей.

По данным китайских СМИ, длина, ширина и высота Smart #3 составит 4400 (4542), 1844 и 1556 миллиметров соответственно. Колесная база – 2785 мм против 2750 у Smart #1. Кроссовер использует разработанную Geely платформу SEA и будет доступен в том числе в версии Brabus. Это означает двухмоторную силовую установку (428 л.с., 543 Нм) и разгон до ста за четыре секунды.

Для кроссовера заявлены колеса диаметром 19 или 20 дюймов, задний спойлер, матричные фары, диффузор, а также различные варианты декора. Цена Smart #3 пока неизвестна, но, скорее всего, она будет выше, чем у Smart #1, который в Китае стоит от 190 000 до 230 000 юаней, что соответствует 27 600 – 33 500 долларов.