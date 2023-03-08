Новый электрический кроссовер Smart #1 Brabus опробовали "лосиным тестом". Эксперты оказались разочарованы управляемостью электромобиля

Испанское издание km77 протестировало новинку Smart #1 Brabus традиционным для себя способом: в рамках заездов машина должна резко перестроиться (как при встрече с настоящим животным) – в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведенного автомобиля коридора, а затем вернуться к своей полосе движения. Но амбициозная электрическая новинка довольно неприятно удивила экспертов своим поведением на полигоне.

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От версии с легендарным именем Brabus ожидались спортивные настройки подвески и рулевого управления, но вмешательство знаменитого ателье ограничилось спортивным декором салона и кузова. В этом журналисты и убедились в ходе ездовых испытаний. На эталонной для издания скорости 77 километров в час пройти испытание не удалось – проехать "лосиный тест" машине удалось только со скоростью 65 километров в час.

На большей скорости при совершении маневров электромобиль оказался неуправляемым. Свою лепту в такое поведение сделало специфическая настройка ESP, допускающая большие крены кузова подвеска и шины с низким сопротивлением качению. Эксперты подчеркнули, что система стабилизации срабатывает слишком поздно, позволяя машине проявлять чрезмерную поворачиваемость в виде скольжения. Для неопытного водителя такое поведение электромобиля может оказаться неприятным сюрпризом.

Электрический Smart #1 Brabus получил двухмоторную силовую установку: стандартный 272-сильный электродвигатель на задней оси помогает дополнительный мотор на 156 лошадиных сил, установленный спереди. Пиковая отдача установки достигает 428 лошадиных сил и 543 Нм крутящего момента.