Новий електричний кросовер Smart #1 Brabus випробували "лосиним тестом". Експерти виявилися розчаровані керованістю електромобіля.

Іспанське видання km77 протестувало новинку Smart #1 Brabus традиційним для себе способом: у рамках заїздів машина повинна різко повернути (як при зустрічі зі справжньою твариною) – в сусідню смугу руху і при цьому не зачепити жодного конуса, залишившись у рамках відведеного автомобіля коридору, а потім повернутися до своєї смуги руху. Але амбітна електрична новинка досить неприємно здивувала експертів своєю поведінкою на полігоні.

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Від версії з легендарним ім'ям Brabus очікували спортивні налаштування підвіски та керма, але втручання знаменитого ательє обмежилося спортивним декором кузова та салону. У чому журналісти й переконалися у ході їздових випробувань. На еталонній для видання швидкості 77 кілометрів на годину пройти випробування не вдалося, натомість проїхати "лосиний тест" машині вдалося лише зі швидкістю 65 кілометрів на годину.

На більшій швидкості під час здійснення маневрів електромобіль виявився некерованим. Свій внесок у таку поведінку зробило специфічне налаштування ESP, яке допускає великі крени кузова підвіска та шини з низьким опором коченню. Експерти підкреслили, що система стабілізації спрацьовує надто пізно, дозволяючи машині виявляти надмірну здатність повертати у вигляді ковзання. Для недосвідченого водія така поведінка електромобіля може стати неприємним сюрпризом.

Електричний Smart #1 Brabus отримав двомоторну силову установку: стандартний 272-сильний електродвигун на задній осі допомагає додатковий мотор на 156 кінських сил, встановлений спереду. Пікова віддача установки досягає 428 кінських сил і 543 Нм крутного моменту.