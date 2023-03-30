Як і молодший Smart #1, новинка вийде у двох версіях: звичайній та Brabus

Компанія Smart опублікувала фотографії нового кросовера. Модель #3 вийде на ринок до кінця року і в технічному плані повторить молодших Smart #1 і Zeekr X.

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«Третьому» обіцяні більш спортивний дизайн, матрична оптика, колеса діаметром 19 і 20 дюймів, а також широкі можливості персоналізації. Буде новинка і версія Brabus з двома електромоторами й розгоном до першої «сотні» за чотири секунди.

Міністерство промисловості та інформатизації Китаю виявилося спритнішим за компанію Smart у справі розсекречення нових моделей. Зовнішність кросовера Smart #3 відомство розкрило ще у листопаді 2022 року, хоча сам виробник зробив це лише зараз. Перші офіційні знімки демонструють модель у плівці камуфляжу — і знову без технічних деталей.

Тим часом, за даними китайських ЗМІ, довжина, ширина та висота Smart #3 складе 4400 (4542), 1844 та 1556 міліметрів відповідно. Колісна база - 2785 мм проти 2750 у Smart #1. Кросовер використовує розроблену Geely платформу SEA і буде доступний у тому числі у версії Brabus. Це означає двомоторну силову установку (428 к.с., 543 Нм) та розгін до ста за чотири секунди.

Для кросовера заявлені колеса діаметром 19 або 20 дюймів, задній спойлер, матричні фари, дифузор, і навіть різні варіанти декору. Ціна Smart #3 поки невідома, але, швидше за все, вона буде вищою, ніж у Smart #1, який у Китаї коштує від 190 000 до 230 000 юанів, що відповідає 27 600 – 33 500 доларів.