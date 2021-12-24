Однако пока за него давали максимум 97 тысяч.

Фильм "Охотники за привидениями" вышел в 1984 году, стал лидером кассовых сборов и сделал мировыми звездами актерский квартет Гарольда Рамиса, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Билла Мюррея.

Но не менее известным киногероем был их Суперавтомобиль ECTO-1. Сегодня его продают на аукционе, и любой может стать его владельцем прямо сейчас за 375$ тыс.

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По сценарию фильма, созданием этого авто занимался выпускник Колумбийского университета Нью Йорка, доктор Реймон Стентс, в исполнении Дэна Эйкройда. В реалиях это был другой человек – технический консультант студии Columbia Pictures – Стефан Дейн (Stephen Dane).

Продюсеры для создания этого чуда дали исполнителю шесть недель. 22 сентября 1983 года Дэйн получил техническое задание, а 5 октября начал воплощение проекта. Он посетил станцию скорой помощи и снял размеры с реальных автомобилей. На их основе он выполнил несколько эскизов карандашом.

Сначала машину хотели покрасить в черный цвет, но операторы попросили сделать ее светлой, потому что большинство кадров снимались ночью и она была бы не такая заметная.

Для донора рассматривали Cadillac 1975-го года, но на момент завершения сценария цены на подержанные автомобили выросли, поэтому студия остановилась на более старой модели 1962-го года Cadillac с кузовом Miller-Meteor. Есть информация, что тогда она обошлась кинокомпании $ 4 800. Этот кузов был универсальным и часто использовался как для карет скорой помощи, так и для катафалков.

В автомобиле был двигатель объемом 6,4 литра мощностью 326 л. с. и 580 Nm крутящего момента.

Позже был приобретен еще один автомобиль-дублер, но первая машина была полностью переоборудована под автомобиль Ghostbusters и имела полный комплект оригинального оборудования.

После выхода фильма на экраны кинотеатров ECTO-1 использовался как промоавто с одним из охотников за рулем.

Во второй части фильма Ghostbusters II автомобиль действительно сломался прямо во время съемок и эта сцена вошла в фильм. Потом охотникам дали новый автомобиль ECTO-1A. Он получил фейслифтинг, а также новые гаджеты, но на самом деле это уже была совсем другая машина, а ECTO-1 списали.

Дальнейшая судьба машин печальна, потому что они 20 лет пылились и ржавели где-то на складских корпусах Sony Сorporation, которой и принадлежит студия Columbia Pictures. Так было до 2009 года, когда приняли решение о восстановлении ECTO-1 в преддверии релиза видеоигры Ghostbusters, которая вышла на всех популярных игровых платформах.

Но машину не восстановили, а сделали реплику из приобретенного катафалка черного цвета. Он также использовался как рекламный автомобиль и затем был продан на аукционе за 80 000.

Судьба ECTO-1 до этого момента была неизвестна, группа фанатов даже писала электронную петицию к Sony с предложением восстановить автомобиль... Это было еще в 2014 году.

Сегодня же ECTO-1 выставлена на аукцион Copart и купить ее может любой за совсем несимволические 375 тысяч долларов. По крайней мере, продавец хочет продать за такую цену, но желающих пока нет.

Судя по цене и описанию, это тот самый легендарный автомобиль. Внешне он еще ничего, но внутри разобран салон, поэтому над ним надо еще работать. А вот внешнее мигающее и сигнальное оборудование работает.

Машину в декабре уже не раз торговали, но хозяина не устраивала цена. Причем предложение каждый раз росло – от 9 тысяч в начале декабря до 97 тысяч в двадцатых числах.

Дата следующего аукциона – 27.12.2021, а если ждать не хочется, то можно купить ее прямо сейчас за 375$ тыс. Купят ли эту машину – посмотрим, но за такие деньги приобрести ее может только настоящий фанат "Охотников за привидениями".

Автор: Александр Товстоног