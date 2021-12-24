Однак поки що за нього давали максимум 97 тисяч.

Фільм "Мисливці за привидами", вийшов у 1984 році, став лідером касових зборів та зробив світовими зірками акторський квартет Гарольда Раміса, Дена Ейкройда, Ерні Хадсона та Білла Мюррея.

Але не менш відомим кіногероєм був їх Суперавтомобіль ECTO-1. Сьогодні його продають на аукціоні, і будь-хто може стати його власником прямо зараз за 375 $ тис.

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За сценарієм фільму, створенням цього авто займався випускник Колумбійського університету Нью Йорка, доктор Реймон Стентс, у виконанні Дена Ейкройда. В реаліях це була інша людина - технічний консультант студії Columbia Pictures - Стефан Дейн (Stephen Dane).

Продюсери для створення цього дива дали виконавцю шість тижнів. 22 вересня 1983 року Дейн отримав технічне завдання, а 5 жовтня розпочав втілення проєкту.Він відвідав станцію швидкої допомоги і зняв розміри з реальних автомобілів. На їх основі він виконав кілька ескізів олівцем.

Спочатку машину хотіли пофарбувати в чорний колір, але оператори попросили зробити її світлою, тому що більшість кадрів знімалося вночі і вона була б не така помітна.

Для донора розглядали Cadillac 1975-го року, але на момент завершення сценарію ціни на старі автомобілі зросли, тому студія зупинилася на більш старій моделі 1962-го року Cadillac із кузовом Miller-Meteor. Є інформація, що тоді вона обійшлася кінокомпанії $ 4 800. Цей кузов був універсальним і часто використовувався як для карет швидкої допомоги, так і як для катафалків.

В автомобілі був двигун об'ємом 6,4 літра потужністю 326 к.с. та 580 Nm крутного моменту.

Пізніше був придбаний ще один автомобіль-дублер, але перша машина була повністю переобладнана під автомобіль Ghostbusters та мала повний комплект оригінального обладнання.

Після виходу фільму на екрани кінотеатрів ECTO-1 використовувався як промоавто з одним з мисливців за кермом.

У другій частині фільму Ghostbusters II автомобіль дійсно зламався прямо під час зйомок і ця сцена увійшла до фільму. Потім мисливцям дали новий автомобіль-ECTO-1A. Він отримав фейсліфтинг, а також нові гаджети, але насправді це вже була зовсім інша машина, а ECTO-1 списали.

Подальша доля машин сумна, тому що вони 20 років припадали пилом й іржавіли десь на складських корпусах Sony Сorporation, якій і належить студія Columbia Pictures. Так було до 2009 року, коли ухвалили рішення про відновлення ECTO-1 напередодні релізу відеоігри Ghostbusters, яка вийшла на всіх популярних ігрових платформах.

Але машину не відновили, а зробили репліку з придбаного катафалка чорного кольору. Він також використовувався як рекламний автомобіль і потім був проданий на аукціоні за 80 000.

Доля ECTO-1 до цього моменту була невідома, група фанатів навіть писала електронну петицію до Sony з пропозицією відновити автомобіль… Це було ще у 2014 році.

Сьогодні ж ECTO-1 виставлена на аукціон Copart і купити її може будь-хто за зовсім не символічні 375 тисяч доларів. Принаймні, продавець хоче продати за таку ціну, але бажаючих поки що нема.

Судячи з ціни та опису, це той самий легендарний автомобіль. Зовні він ще нічого, але всередині розібраний салон, тому над ним треба ще працювати. А от зовнішнє миготливе та сигнальне обладнання працює.

Машину в грудні вже не раз торгували, але господаря не влаштовувала ціна. Причому пропозиція щоразу зростала – від 9 тисяч на початку грудня до 97 тисяч у двадцятих числах.

Дата наступного аукціону – 27.12.2021, а якщо чекати не хочеться, то можна купити її прямо зараз за 375 $ тис. Чи куплять цю машину – подивимося, але за такі гроші її може придбали лише справжній фанат "Мисливців за привидами”.

Автор: Олександр Товстоног