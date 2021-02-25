91-летний глава японской компании объявил о выходе на пенсию.

Осаму Сузуки заявил, что в июне 2021 года уйдет в отставку, уступив место новому лидеру, который будет руководить переходом компании к производству электромобилей и конкуренции с технологическими фирмами, такими как Tesla и Apple.

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Осаму Сузуки, который присоединился к Suzuki Motor в 1958 году, стал президентом компании в 1978 году. За время его деятельности компания закрепила свой статус одного из ведущих производителей компактных автомобилей.

Сузуки возглавил решение компании выйти на ее ключевой рынок Индии в 1983 году. Maruti Suzuki, большинством акций которого владеет японская компания, является ведущим производителем автомобилей в Индии, продавая каждый второй автомобиль в стране.

В 2016 году Сузуки покинул пост генерального директора, чтобы взять на себя ответственность за использование фирмой неправильных методов испытаний для расчета пробега автомобиля, но остался председателем компании.

После выхода на пенсию, Осаму Сузуки будет назначен старшим советником компании Suzuki. Кто станет новым руководителем японской компании – пока не сообщалось, как и подробностей о переходе на электрокары.

Фото: Suzuki Jimny / Autoblog