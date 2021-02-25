91-річний голова японської компанії оголосив про вихід на пенсію.

Осаму Сузукі заявив, що у червні 2021 піде у відставку, поступившись місцем новому лідеру, який керуватиме переходом компанії до виробництва електромобілів та конкуренції з технологічними фірмами, такими як Tesla та Apple.

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Осаму Сузукі, який приєднався до Suzuki Motor у 1958 році, став президентом компанії у 1978 році. За час його діяльності компанія закріпила свій статус одного з провідних виробників компактних автомобілів.

Сузукі очолив рішення компанії вийти на її ключовий ринок Індії у 1983 році. Maruti Suzuki, більшістю акцій якого володіє японська компанія, є провідним виробником автомобілів в Індії, продаючи кожен другий автомобіль у країні.

У 2016 році Сузукі покинув пост генерального директора, щоб взяти на себе відповідальність за використання фірмою неправильних методів випробувань для розрахунку пробігу автомобіля, але залишився головою компанії.

Після виходу на пенсію, Осаму Сузукі буде призначений старшим радником компанії Suzuki. Хто стане новим керівником японської компанії – поки не повідомлялось, як і подробиць про перехід на електрокари.

Фото: Suzuki Jimny / Autoblog