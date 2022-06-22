Эксперт прогнозирует сильное экономическое падение, одним из результатов которого будет столь глубокое снижение платежной способности граждан, что они не смогут заправлять и обслуживать свои автомобили.

В Украине до конца 2022 года может накопиться избыток автомобилей для личного пользования. Владельцы будут продавать машины из-за затрат на их содержание. Речь идет об 1-1,5 млн. транспортных средств, которые пополнят вторичный рынок, что приведет к снижению цен на подержанные авто.

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Такой прогноз озвучил старший экономист Центра экономической стратегии (CES) Юрий Гайдай. "У нас в стране уже к зиме будет "лишних" 1-1,5 млн авто, которые владельцы будут готовы продать хоть за какие-то деньги", – считает эксперт.

Причиной он называет снижение реальной прибыли граждан. В таком случае, по мнению экономиста, около 10% автовладельцев лишатся возможности или необходимости обслуживать и заправлять машины. Это 1 млн автомобилей из 10 млн находящихся в Украине.

Также вторичный рынок пополнится автомобилями, владельцы которых уехали за границу. "Считаю, что на фоне этого... стимулировать дальнейший ввоз авто на уровне государственной политики было бы глупо", – резюмировал Гайдай, имея в виду возвращение драконовских ставок растаможки подержанных авто.

Напомним, что с нулевым растаможиванием в Украину ввезли 183 тыс. машин. Украинские семьи смогли сэкономить на налогообложении 17,8 млрд. грн.