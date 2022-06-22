Експерт прогнозує сильне економічне падіння, одним з результатів якого буде настільки глибоке зниження платіжної спроможності громадян, що вони не зможуть заправляти та обслуговувати свої автомобілі.

В Україні до кінця 2022 року може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування. Власники продаватимуть машини через надмірні витрати на їх утримання.

Йдеться про 1-1,5 млн транспортних засобів, які поповнять вторинний ринок, що призведе до зниження цін на вживані авто.

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Такий прогноз озвучив старший економіст Центру економічної стратегії (CES) Юрій Гайдай. "У нас в країні вже до зими буде "зайвих" 1-1,5 млн авто, які власники будуть готові продати хоч за якісь гроші", – вважає експерт.

Причиною він називає зниження реальних прибутків громадян. У такому разі, на думку економіста, близько 10% автовласників втратять можливість чи необхідність обслуговувати та заправляти машини. Це 1 млн автомобілів з 10 млн, що знаходяться в Україні.

Також вторинний ринок поповниться автомобілями, власники яких виїхали за кордон. "Вважаю, що на тлі цього... стимулювати подальше ввезення авто на рівні державної політики, було б нерозумно", – резюмував Гайдай, маючи на увазі повернення драконівських ставок розмитнення вживаних авто.

Нагадаємо, що з нульовим розмитненням в Україну завезли 183 тис. машин. Українські сім’ї змогли зекономити на оподаткуванні 17,8 млрд грн.