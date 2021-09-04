Оба бренда так или иначе связаны с Италией, поэтому не удивительно, что они стремятся добавить стиля своим клиентам.

Американский бренд Ram из альянса Stellantis, совместно с производителем обуви Wolverine, представил новую линейку ботинок на все случаи жизни. А итальянский мотоциклетный бренд объединился с маркой Timberland для создания своей линейки ботинок. Их уже можно купить.

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Существует три “комплектации” обуви Wolverine х Ram. Базовая модель Tradesman, которая бывает коричневой или светло-серой стоят от 229 долларов. У них классический дизайн рабочей обуви. Далее – сапоги Rebel, которые выглядят, как спортивный пикап на колесах для бездорожья. Такие стоят 239 долларов. Наконец, есть сапоги Limited, самые элегантные и самые дорогие – они обойдутся в 400 долларов.

Коллекция обуви от бренда Moto Guzzi, принадлежащая компании Piaggio, посвящена 100-летию итальянского мотопроизводителя. Она будет выпущена ограниченным тиражом. Мужская коллекция Moto Guzzi от Timberland включает три модели сапог, кожаную куртку, толстовки, пару джинсовых брюк и рубашек.

Сапоги Winter Extreme Super Race – самая дорогая модель обуви в коллекции, цена которой составляет 300 долларов. Они имеют водонепроницаемую мембрану GORE-TEX, утеплитель PrimaLoft и подошвы Vibram. Также доступны две модели оригинальных кожаных ботинок на подошве Earthkeepers по цене 160 долларов.

Фото: ботинки Moto Guzzi от Timberland / Timberland

Но самым экстравагантным предметом коллекции Moto Guzzi и Timberland является черная кожаная куртка, стоимостью 998 долларов. “Тимберленд” объясняет, что кожаная куртка имеет рельефную подкладку с логотипом, сделанную из 100-процентного переработанного пластика. Прочные тканевые панели защиты Cordura Eco также экологически чистые, изготовлены из 48% переработанного пластика.