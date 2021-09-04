Обидва бренди так чи інакше пов'язані з Італією, тому не дивно, що вони прагнуть додати стилю своїм клієнтам.

Американський бренд Ram з альянсу Stellantis, спільно з виробником взуття Wolverine, представив нову лінійку черевиків на всі випадки життя. А італійський мотоциклетний бренд об’єднався із маркою Timberland для створення своєї лінійки черевиків. Їх вже можна купити.

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Існує три “комплектації” взуття Wolverine х Ram. Базова модель Tradesman, яка буває коричневою або світло-сірою коштують від 229 доларів. У них класичний дизайн “робочого” взуття. Далі – чоботи Rebel, які виглядають, як спортивний пікап на колесах для бездоріжжя. Такі коштують 239 доларів. Нарешті, є чоботи Limited, найбільш елегантні та найдорожчі – вони обійдуться у 400 доларів.

Колекція взуття від бренду Moto Guzzi, що належить компанії Piaggio, присвячена 100-річчю італійського мотовиробника. Вона буде випущена обмеженим тиражем. Чоловіча колекція Moto Guzzi від Timberland включає три моделі чобіт, шкіряну куртку, толстовки, пару джинсових штанів та сорочок.

Чоботи Winter Extreme Super Race – найдорожча модель взуття у колекції, ціна якої становить 300 доларів. Вони мають водонепроникну мембрану GORE-TEX, утеплювач PrimaLoft та підошви Vibram. Також доступні дві моделі оригінальних шкіряних черевиків на підошві Earthkeepers за ціною 160 доларів.

Фото: черевики Moto Guzzi від Timberland / Timberland

Але найекстравагантнішим предметом колекції Moto Guzzi та Timberland є чорна шкіряна куртка, вартістю 998 доларів. “Тімберленд” пояснює, що шкіряна куртка має рельєфну підкладку з логотипом, зроблену зі 100-відсоткового переробленого пластику. Міцні тканинні панелі захисту Cordura Eco також екологічно чисті, виготовлені з 48% переробленого пластику.